Cosa rischia Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per il caso pandoro e uova di Pasqua (Di martedì 8 ottobre 2024) Arriverà nei prossimi giorni la decisione dell'eventuale rinvio a giudizio di Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano con l'ex manager Fabio Damato e i patron di Dolci Preziosi e Balocco. Cosa potrebbe rischiare l'influencer in un'aula di tribunale? Fanpage.it - Cosa rischia Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per il caso pandoro e uova di Pasqua Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arriverà nei prossimi giorni la decisione dell'eventuale rinvio a giudizio diperdalla Procura di Milano con l'ex manager Fabio Damato e i patron di Dolci Preziosi e Balocco.potrebbere l'influencer in un'aula di tribunale?

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata - così la difesa smonta le accuse : la memoria di 200 pagine in cui racconta tutto. Cosa sappiamo - Dovrebbe passare anche attraverso la richiesta di interrogatorio in Procura a Milano la linea difensiva di Chiara Ferragni nella bufera per i casi del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di... (Leggo.it)

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata - così la difesa smonta le accuse : la memoria di 200 pagine in cui racconta tutto. Cosa sappiamo - Dovrebbe passare anche attraverso la richiesta di interrogatorio in Procura a Milano la linea difensiva di Chiara Ferragni nella bufera per i casi del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di... (Leggo.it)

Chiara Ferragni - Inchiesta Chiusa : Ecco Cosa Rischia! - Ritengono che la problematica sia stata già risolta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) e si dicono fiduciosi in una rapida conclusione positiva. 000 euro, era stata effettuata autonomamente da Balocco, mentre le aziende legate a Ferragni avrebbero guadagnato oltre un ... (Gossipnews.tv)