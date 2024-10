Castelfranco, appuntamento con Don Mattia Ferrari e il suo libro "Salvato dai migranti" (Di martedì 8 ottobre 2024) appuntamento giovedì 10 ottobre alle 20.45 in Sala degli Esposti della Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia (Piazza della Liberazione, 5) con Don Mattia Ferrari che presenta il suo libro "Salvato dai migranti", della Edb edizioni. Dialoga con l'autore il giornalista Pierluigi Senatore. Modenatoday.it - Castelfranco, appuntamento con Don Mattia Ferrari e il suo libro "Salvato dai migranti" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)giovedì 10 ottobre alle 20.45 in Sala degli Esposti della Biblioteca Comunale diEmilia (Piazza della Liberazione, 5) con Donche presenta il suodai", della Edb edizioni. Dialoga con l'autore il giornalista Pierluigi Senatore.

Ciclismo. A Manzolino vince Vendramin. Piazze d’onore per Orsi e Lechner - Le piazze d’onore della carpigiana Alessia Orsi e dell’inossidabile Eva Lechner brillano per i colori modenesi nell’ultima domenica di ... (msn.com)

A Treviso la grande corsa agli istituti post diploma: tre corsi in partenza e 100 studenti in più - Al via in ottobre le nuove proposte, che portano a 11 il totale degli Its in provincia, per circa quattrocento iscritti ... (tribunatreviso.gelocal.it)

Ternana Sarà rebus in mediana ad Arezzo - Gli infortuni di Damiani e Aloi rivoluzionano il reparto. Attesa la prima conferenza del nuovo proprietario, con i relativi assetti del club ... (lanazione.it)