Case in affitto a Napoli 2025, i canoni saranno sempre più cari (Di martedì 8 ottobre 2024) Napoli resta la città più costosa della regione sia per acquistare che per affittare casa: ecco i dati forniti da Immobiliare.it. Fanpage.it - Case in affitto a Napoli 2025, i canoni saranno sempre più cari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)resta la città più costosa della regione sia per acquistare che per affittare casa: ecco i dati forniti da Immobiliare.it.

A Caserta cala l'offerta di case in vendita e in affitto - Il mercato immobiliare campano viaggia a due diverse velocità nel terzo trimestre del 2024, con i canoni di affitto che guadagnano il 2,3%, pur raffreddandosi rispetto alla tendenza di crescita dei 12 mesi (+12,5%), mentre i prezzi di vendita calano quasi dell’1%, a fronte di un rialzo del 2,6%. ... (Casertanews.it)

Studenti e case introvabili - i consigli per chi cerca in affitto - “Prima di firmare un contratto di locazione, è essenziale leggere attentamente ogni clausola, da quella relativa alla durata del contratto al deposito cauzionale, dalle garanzie alle condizioni di recesso anticipato - spiega Alessandro Marra, CEO di Domeo - Essere ben preparati ed informati, ... (Quotidiano.net)

Edilizia sociale - salve le case di 28 famiglie in affitto a canone agevolato : gli alloggi pignorati a Consabit comprati dal Fondo Housing Toscana - Gli alloggi Consabit di via Giolitti, pignorati in seguito a un debito contratto dalla società in fallimento e che rischiavano di finire in vendita all'asta, resteranno nelle disponibilità delle 28 famiglie che ci vivono in affitto a canone agevolato. Si chiude così una complicata vicenda... (Livornotoday.it)