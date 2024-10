Anteprima24.it - “Buttati e sii esuberante”, lo sprone della Cuccarini e le lacrime di Luk3

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa è un’occasione unica, che va sfruttata fino alla fine. Devi buttarti, esseree rischiare di essere eccessivo. Così come sei adesso, rischi di essere in mezzo. E’ quello che vuoi?” La sferzata è di Lorella, il destinatario è il sannita. La chiacchierata è andata in onda questo pomeriggio nel corsostriscia quotidiana di ‘Amici’ e successiva al serale nel quale Luca Pasquariello, il vero nome del 17enne di Sant’Agata de’ Goti, si è esibito prendendosi la critica di Gigi D’Alessio, ospitetrasmissione di Maria De Filippi. “Ho ascoltato le tue barre – ha commentato il cantautore napoletano – e mi è mancato quel pugno allo stomaco che serve in queste circostanze”. Un commento che ha portato Lorella, la coach, a chiamare nella salaper provare a stimolarlo.