Ilfattoquotidiano.it - Bmw Serie 1, la prova de Il Fatto.it – La “piccola” con carattere e idee chiare – FOTO

(Di martedì 8 ottobre 2024) La, se proprio vogliamo definirla così, ha un bel caratterino. Cambio manuale? Manco per idea. Sedili in pelle? Non se ne parla? Versione elettrica o plug-in? Non nella mia gamma, guarda ai piani alti, se proprio ti va. La nuova1, la vettura che rappresenta la porta d’ingresso nella famiglia Bmw, ha le: non si sacrificano mucche per fare i fighi, per ridurre le emissioni punto sui nuovi propulsori a benzina e a gasolio (e al massimo ti propongo un motore elettrico integrato nel cambio perché un ibridino, dopo tutto, ci sta), il pedale della frizione te lo scordi.