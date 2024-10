Assolto dalle accuse di stupro Christian Brueckner, sospettato per la scomparsa di Maddie McCann (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato Assolto da alcune accuse di stupro da un tribunale tedesco Christian Brueckner, per anni sospettato di aver rapito la piccola Maddie McCann. Tuttavia, resterà per ora in carcere almeno fino al 2025: ecco perché. Fanpage.it - Assolto dalle accuse di stupro Christian Brueckner, sospettato per la scomparsa di Maddie McCann Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È statoda alcunedida un tribunale tedesco, per annidi aver rapito la piccola. Tuttavia, resterà per ora in carcere almeno fino al 2025: ecco perché.

