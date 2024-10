Donnapop.it - Altro che rapporto sereno, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è di nuovo guerra dopo l’intervista a Verissimo

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non c’è mai fine al peggio e l’emblema di questo detto, oggi, sono: cosa succede adesso? È passato un anno da quando l’ex volto di Uomini e Donne, ospite di, aveva confessato a Silvia Toffanin la fine della storia con il ragazzo conosciuto nella casa del GF Vip. Oltre a questo, però,aveva raccontato il lato oscuro di, descrivendolo come un “padre-padrone”, un despota e un uomo violento A quanto pare, durante una vacanza a Mykonos,aveva tirato uno schiaffo in pieno viso alla sua ex fidanzata, per un misero fraintendimento. In quell’occasione, proprioera tornata a parlare della retorica più becera, esortando le donne a denunciare i maltrattamenti in casa e ad andarsene al primo accenno di violenza.