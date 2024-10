Alluvioni, via libera Eurocamera a 378 mln per Emilia-Romagna e 67 mln Toscana (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Parlamento europeo ha approvato oltre 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà UE per sostenere gli interventi di recupero in cinque Paesi a causa delle gravi inondazioni del 2023, di cui 378,8 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna a seguito dei danni causati dalle Alluvioni del maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle Alluvioni dell’ottobre e del novembre 2023. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. Lapresse.it - Alluvioni, via libera Eurocamera a 378 mln per Emilia-Romagna e 67 mln Toscana Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Parlamento europeo ha approvato oltre 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà UE per sostenere gli interventi di recupero in cinque Paesi a causa delle gravi inondazioni del 2023, di cui 378,8 milioni di euro per la regionea seguito dei danni causati dalledel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regionea seguito delledell’ottobre e del novembre 2023. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni.

