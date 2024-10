Lanazione.it - Alluvione, assemblea con i cittadini. E sul Bagnolo spunta uno striscione

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Stanchi di aspettare, sindaco vogliamo i fatti". Loè comparso domenica lungo il torrente, lo stesso che è esondato la tragica notte del 2 novembre 2023 e che ha portata alla morte di un uomo, annegato nella sua abitazione. La nuova allerta arancione diramata per la giornata di oggi dala Regione, getta ansia e preoccupazione in un territorio gravemente ferito. A distanza di undici mesi il comitato dichiede interventi lungo il torrente, in via Giotto, alla cassa di espansione della frazione ancora colma di detriti e a monte dove le acque dovrebbero essere regimentate.