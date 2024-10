Abusi sessuali su 2 studentesse minorenniun arresto al liceo

Abusi sessuali su 2 studentesse minorenni,un arresto al liceo (Di martedì 8 ottobre 2024) Violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di due studentesse che, all'epoca dei fatti, non avevano neppure 15 anni: è quanto la Procura di Torre Annunziata (Napoli) contesta a un collaboratore scolastico di un istituto di Castellammare di Stabia (Napoli) a cui la sezione di polizia giudiziaria della Procura, e le aliquote dei carabinieri e della Guardia di Finanza hanno notificato stamani gli arresti domiciliari. Gli indizi raccolti vengono definiti "gravi" dagli inquirenti: le indagini si sono avvalse non solo delle dichiarazioni delle vittime ma anche degli insegnanti, a cui si sono aggiunte la chat dell'indagato, acquisite dalla polizia giudiziaria nelle quali sono cristallizzate le conversazioni tra l'indagato, le vittime e altre allieve dello stesso liceo. Al collaboratore scolastico è stato anche imposto il divieto di comunicare con persone estranee ai conviventi. Quotidiano.net - Abusi sessuali su 2 studentesse minorenni,un arresto al liceo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di dueche, all'epoca dei fatti, non avevano neppure 15 anni: è quanto la Procura di Torre Annunziata (Napoli) contesta a un collaboratore scolastico di un istituto di Castellammare di Stabia (Napoli) a cui la sezione di polizia giudiziaria della Procura, e le aliquote dei carabinieri e della Guardia di Finanza hanno notificato stamani gli arresti domiciliari. Gli indizi raccolti vengono definiti "gravi" dagli inquirenti: le indagini si sono avvalse non solo delle dichiarazioni delle vittime ma anche degli insegnanti, a cui si sono aggiunte la chat dell'indagato, acquisite dalla polizia giudiziaria nelle quali sono cristallizzate le conversazioni tra l'indagato, le vittime e altre allieve dello stesso. Al collaboratore scolastico è stato anche imposto il divieto di comunicare con persone estranee ai conviventi.

