A pagare di più sono le pmi (Di martedì 8 ottobre 2024) La pressione fiscale sulle piccole e medie imprese è già alta. Tassare gli extraprofitti non andrebbe a colpire le grandi banche, ma i piccoli crediti Ilgiornale.it - A pagare di più sono le pmi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La pressione fiscale sulle piccole e medie imprese è già alta. Tassare gli extraprofitti non andrebbe a colpire le grandi banche, ma i piccoli crediti

Argentero : "Sono padre al 95% - lavoro perché c'è il mutuo da pagare" - La priorità sono i suoi figli. Lo dice chiaramente Luca Argentero in un'intervista a F Magazine. “Sono padre al 95%, nel senso che non mi importa di nient’altro, è l’unico tempo che mi interessa. Il lavoro è uno strumento, una necessità: c’è il mutuo da pagare. Se non avessi il problema del... (Torinotoday.it)

Rottamazione quater - ultima data utile 20 settembre 2024. Quali debiti si possono pagare con il piano agevolato - Nunzio Santi Di PaolaAvvocato tributarista, titolare dello Studio Di Paola & Partners, specializzato in diritto commerciale, societario e tributario. Ha conseguito la qualifica di Auditor 231 – Componente OdV 231. Esempio 2: Contributi ... (Leggioggi.it)

“Meritocrazia e pari diritti sono un’utopia nel mondo della scuola : per insegnare devi pagare” - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una insegnante precaria di Torino: "Se la vita di un docente deve essere legata a un colpo di fortuna, e non al suo merito, non so quanto ne valga davvero la pena lottare e resistere, perché di resistenza ormai si tratta".Continua a leggere . (Fanpage.it)