A cena con la kermesse di Confesercenti. Girogustando arriva al "Walking food" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Noi nasciamo come ristorante da asporto, i nostri piatti sono perfetti per essere mangiati anche camminando, in seguito abbiamo deciso di mettere anche i tavoli per poter mangiare qui". Matteo Breschi, titolare del Pescaia Walking food di Castiglione della Pescaia, racconta la filosofia del suo ristorante, che domani ospiterà la cena di Girogustando, l’evento organizzato da Confesercenti. Durante la serata, ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio tutela vini di Maremma serviti da esperti sommelier. "Il nostro è un locale plastic free – prosegue Matteo Breschi –, inoltre siamo molto attenti a intolleranze e allergie: friggiamo con farina di riso, cercando di evitare il glutine e collaboriamo con un forno gluten free di Grosseto". Un ristorante da asporto che non rinuncia alla qualità , riduttivo chiamarli semplicemente panini. Lanazione.it - A cena con la kermesse di Confesercenti. Girogustando arriva al "Walking food" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Noi nasciamo come ristorante da asporto, i nostri piatti sono perfetti per essere mangiati anche camminando, in seguito abbiamo deciso di mettere anche i tavoli per poter mangiare qui". Matteo Breschi, titolare del Pescaiadi Castiglione della Pescaia, racconta la filosofia del suo ristorante, che domani ospiterà ladi, l’evento organizzato da. Durante la serata, ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio tutela vini di Maremma serviti da esperti sommelier. "Il nostro è un locale plastic free – prosegue Matteo Breschi –, inoltre siamo molto attenti a intolleranze e allergie: friggiamo con farina di riso, cercando di evitare il glutine e collaboriamo con un forno gluten free di Grosseto". Un ristorante da asporto che non rinuncia alla qualità , riduttivo chiamarli semplicemente panini.

Girogustando al Pescaia walking food - Un ristorante da asporto che non rinuncia alla qualità , riduttivo chiamarli semplicemente panini. Non solo per la qualità ma anche per l'attenzione alla presentazione. Il panino con il polpo è uno dei ... (maremmanews.it)

Washtenaw United: EMU's Swoop's Food Pantry working to help students facing food insecurity - The price of food is forcing some people to make some difficult decisions. The level of food insecurity among college students is increasing dramatically. Swoop's Food Pantry at Eastern Michigan ... (wemu.org)

Castiglione della Pescaia, Girogustando si ferma al Pescaia walking food con un menù da leccarsi i baffi - Girogustando si ferma al Pescaia walking food di Castiglione della Pescaia: "Noi nasciamo come ristorante da asporto, i nostri piatti sono perfetti per essere mangiati anche camminando, in seguito abb ... (corrieredimaremma.it)