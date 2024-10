80 anni di Coldiretti. Mattarella: cibo e acqua per la pace (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente Mattarella al compleanno della Coldiretti sottolinea il ruolo centrale dell’agricoltura per l’ambiente. Servizio di Giuseppe Caporaso. 80 anni di Coldiretti. Mattarella: cibo e acqua per la pace TG2000. Tv2000.it - 80 anni di Coldiretti. Mattarella: cibo e acqua per la pace Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidenteal compleanno dellasottolinea il ruolo centrale dell’agricoltura per l’ambiente. Servizio di Giuseppe Caporaso. 80diper laTG2000.

Mattarella a Coldiretti : non avere paura del nuovo - . Per l'occasione lancia una petizione online, dopo quella ai gazebo che ha portato a 300mila firme, con l'obiettivo di raggiungere un milione di sottoscrizioni per l'obbligo Ue di etichettatura trasparente. Il fondatore, Paolo Bonomi ("da giovane ho avuto l'opportunità di conoscerlo") è stato prima membro della Consulta nazionale, poi della Costituente, infine della Camera dei Deputati, sino al ...

Sergio Mattarella omaggia Coldiretti : l'importanza dell'agricoltura nella storia d'Italia - Per Mattarella "l'agricoltura è futuro per l'umanità. Fedele alle proprie radici, sono certo che troveremo su questa strada la Confederazione dei prossimi anni"