Viaccia, punizione troppo severa. Resta ultimo: ancora a zero punti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Forte dei Marmi 3 Viaccia 0 FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Tonacci, Papi, Sodini F., Gentile, Tedeschi, Del Soldato, Rodriguez, Lossi, Sodini N. A disp. Arrighi, Alberti, Seriani, Scaranna, Arcidiacono, Coppola, Maggi, Manfredi, Cardillo. All. Cagnoni. Viaccia: Cecconi, Melani, Querci, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi, Bellucci, Baldi, Vannucci. A disp. Biancalani, Nocentini, Torcasso, Bashkimi, Ridolfi, Caca, Villani, Varago. All. Giugni. Arbitro: D'Orsi di Pisa. Reti: 8' Rodriguez, 79' Del Soldato, 95' Manfredi. Niente da fare per il Viaccia. ancora una sconfitta per gli uomini allenati da Giugni, che stavolta incassano un fin troppo pesante 3-0 in casa del Forte dei Marmi e rimangono inchiodati a zero punti nel girone A di Promozione dopo 5 giornate.

Lanazione.it - Viaccia, punizione troppo severa. Resta ultimo: ancora a zero punti

