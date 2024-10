Unisa-Night, al via il nuovo servizio di collegamento notturno con l'Ateneo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) lancia Unisa-Night, il nuovo servizio di collegamento notturno che agevola gli spostamenti da e per l’Università di Salerno, offrendo un'alternativa pratica e sostenibile ai giovani e agli studenti universitari.I dettagliIl servizio collega in Salernotoday.it - Unisa-Night, al via il nuovo servizio di collegamento notturno con l'Ateneo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) lancia, ildiche agevola gli spostamenti da e per l’Università di Salerno, offrendo un'alternativa pratica e sostenibile ai giovani e agli studenti universitari.I dettagliIlcollega in

Baronissi - parte “Unisa Night” : il nuovo servizio di trasporto notturno per i giovani della Valle dell’Irno - IT su Google News. È il frutto di un dialogo continuo tra Regione Campania e istituzioni locali. Sostegno per la gioventù “La Regione Campania, promotrice del progetto, conferma il suo impegno a favore dei giovani e delle loro famiglie con un servizio che non solo garantisce inclusività ... (Zon.it)

Baronissi - Anna Petta : “Bene la partenza di “Unisa Night” il nuovo servizio di trasporto notturno per i giovani della Valle dell’Irno e Salerno” - Viviamo una fase di grande dinamismo, proiettati ad obiettivi di crescita: non vogliamo solo permettere ai nostri giovani talenti di esprimere il proprio potenziale nella propria terra, ma desideriamo attrarre le migliori intelligenze, creando occupazione e sviluppo con un impatto positivo per ... (Puntomagazine.it)

Baronissi - Petta : “Bene la partenza di “Unisa Night” il nuovo servizio di trasporto notturno per i giovani” - Assicurare la mobilità è determinante nella nuova visione strategica della città di Baronissi, che si apre ai grandi scenari internazionali. Ringrazio in particolare l’Onorevole Piero De Luca, il Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, Luca Cascone, e il Consigliere ... (Anteprima24.it)