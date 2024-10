Una donna sotto il treno. Linea in tilt (Di lunedì 7 ottobre 2024) ARCENE (Bergamo) Circolazione ferroviaria bloccata lungo i due binari della Linea Bergamo-Treviglio per una donna travolta dal treno poco oltre la fermata di Arcene, nella tratta verso Treviglio. È successo intorno alle 15.30. La donna in gravissime condizioni, è stata trasferita in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Polizia ferroviaria e i carabinieri di Treviglio si stanno occupando di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un gesto estremo. A dare l’allarme il macchinista del convoglio. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato ambulanza, automedica ed elicottero che ha provveduto al trasporto della ferita all’ospedale. In tilt la Linea per consentire soccorsi e rilievi. I treni, come ha fatto sapere trenord, hanno raggiunto ritardi di 60 minuti. (Di lunedì 7 ottobre 2024) ARCENE (Bergamo) Circolazione ferroviaria bloccata lungo i due binari dellaBergamo-Treviglio per unatravolta dalpoco oltre la fermata di Arcene, nella tratta verso Treviglio. È successo intorno alle 15.30. Lain gravissime condizioni, è stata trasferita in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Polizia ferroviaria e i carabinieri di Treviglio si stanno occupando di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un gesto estremo. A dare l’allarme il macchinista del convoglio. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato ambulanza, automedica ed elicottero che ha provveduto al trasporto della ferita all’ospedale. Inlaper consentire soccorsi e rilievi. I treni, come ha fatto sapererd, hanno raggiunto ritardi di 60 minuti. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Una donna sotto il treno. Linea in tilt

Difende una donna sul treno. Poliziotto preso a testate - Sono attimi concitati in piazza Cavallotti, col treno fermo sul binario proprio a causa dell’insolito fuori programma e la circolazione verso Empoli in tilt. C. Y. Entrambi sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Le ripercussioni sul traffico ... (Lanazione.it)

Busto Arsizio, donna travolta dal treno: circolazione ferroviaria e Malpensa Express in tilt - Conseguenze anche sulla linea transfrontaliera per Mendrisio e Como. Busto Arsizio (Varese), 20 settembre 2024 – Una donna è stata travolta da un treno sui binari delle linee delle Nord fra Busto Arsizio Nord e Vanzaghello, all’altezza di via Vicinale Piombina. . Un intervento che purtroppo si è ... (Ilgiorno.it)

Ragazzo scippa una collana a una donna su un treno in stazione - Una donna a bordo di un treno alla stazione Milano Affori. Un Ragazzo che si avvicina a lei, le strappa la collana dal collo e scappa. Sono i frame della rapina avvenuta durante la giornata di sabato nello scalo ferroviario nella periferia nord della città . Il presunto responsabile, un... (Milanotoday.it)

Una donna sotto il treno. Linea in tilt - donna travolta da treno a Arcene, linea Bergamo-Treviglio bloccata. Gravissime condizioni, trasferita in codice rosso. Possibile gesto estremo. Treni in ritardo. Situazione risolta dopo intervento ...(ilgiorno.it)

Incidente sui binari, circolazione dei treni ferma sulla Bergamo-Treviglio - VIABILITA’ FERROVIARIA. La circolazione ferroviaria lungo i due binari della linea Bergamo-Treviglio è ferma dalle 15,20 di domenica 6 ottobre quando una donna è stata travolta dal treno poco oltre la ...(ecodibergamo.it)

Il medico amico di Sammy Basso: «Non si è mai pianto addosso, mai arrabbiato per quello che gli mancava» - Carlo Santucci, che venne premiato da Mattarella (come Sammy Basso) per aver salvato una donna con il massaggio cardiaco su un treno, condivideva con lui molti progetti solidali dedicati alla medicina ...(corrieredelveneto.corriere.it)