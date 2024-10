Torna il maltempo, torna l'allerta meteo in Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come ormai annunciato da giorni, nelle prossime ore torneranno le piogge sul Friuli Venezia Giulia. Una depressione sulle isole britanniche fa affluire sull'Italia correnti sudoccidentali umide. Martedì 8 ottobre giungerà un deciso fronte atlantico accompagnato da forti venti sciroccali al suolo Udinetoday.it - Torna il maltempo, torna l'allerta meteo in Friuli Venezia Giulia Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come ormai annunciato da giorni, nelle prossime ore torneranno le piogge sul. Una depressione sulle isole britanniche fa affluire sull'Italia correnti sudoccidentali umide. Martedì 8 ottobre giungerà un deciso fronte atlantico accompagnato da forti venti sciroccali al suolo

Torna il maltempo sul Friuli Venezia Giulia - allerta meteo di 27 ore - È in arrivo un fronte atlantico, che dovrebbe essere più attivo sulle zone orientali della regione. Poi si formerà una depressione che richiamerà correnti orientali nei bassi strati. Correnti occidentali determinano l'afflusso d'aria progressivamente più umida. La Protezione civile ha diramato... (Udinetoday.it)

Sedute individuali di consulenza : torna il bonus psicologo per studenti e studentesse del Friuli Venezia Giulia - Torna il Bonus psicologo per gli studenti e le studentesse del Friuli Venezia Giulia: per questo anno scolastico sono stati stanziati 1,5 milioni di euro da parte dell'amministrazione regionale a riscontro dell'importanza che la misura ha avuto nei precedenti due anni di applicazione. "A... (Udinetoday.it)

Ultimo - in tour nel 2025 - torna in Friuli Venezia Giulia - “Avevo detto che mi sarei fermato l’anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”: queste le sue parole, pronunciate nel corso del concerto soldout... (Udinetoday.it)