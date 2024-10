Strage di Erba, “nessuna nuova prova”. Ecco perché per i giudici hanno bocciato la richiesta di revisione del processo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo scorso 10 luglio i giudici di Brescia dichiararono inammissibile la richiesta di revisione del processo presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi. Oggi i magistrati della Corte d’appello hanno depositato le motivazioni. Per le toghe bresciano la richiesta di revisione per quanto rituale, non è ammissibile “sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”. Al vaglio dei giudici era finito il processo, conclusosi con un verdetto di ergastolo, che condannò la coppia all’ergastolo per il massacro dell’11 dicembre del 2006: quattro morti, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo. Ma non solo. Ilfattoquotidiano.it - Strage di Erba, “nessuna nuova prova”. Ecco perché per i giudici hanno bocciato la richiesta di revisione del processo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo scorso 10 luglio idi Brescia dichiararono inammissibile ladidelpresentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi. Oggi i magistrati della Corte d’appellodepositato le motivazioni. Per le toghe bresciano ladiper quanto rituale, non è ammissibile “sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”. Al vaglio deiera finito il, conclusosi con un verdetto di ergastolo, che condannò la coppia all’ergastolo per il massacro dell’11 dicembre del 2006: quattro morti, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo. Ma non solo.

