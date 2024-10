“Spotlight on robotic surgery”, chirurgia addominale: robot pronti al sorpasso sulla laparoscopia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDalla chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell’ernia della parete addominale fino a quella pancreatica, gastrica e colorettale, i robot sono pronti a soppiantare la tradizionale laparoscopia in sala operatoria. Si accumulano, infatti, le evidenze scientifiche che mostrano, intervento dopo intervento, la superiorità degli interventi chirurgici robotici rispetto a quelli laparoscopici o a cielo aperto. L’accoppiata chirurgo-robot può infatti migliorare gli esiti in sala operatoria, riducendo i tempi di recupero e le complicanze. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDallabariatrica e metabolica a quella dell’ernia della paretefino a quella pancreatica, gastrica e colorettale, isonoa soppiantare la tradizionalein sala operatoria. Si accumulano, infatti, le evidenze scientifiche che mostrano, intervento dopo intervento, la superiorità degli interventi chirurgicii rispetto a quelli laparoscopici o a cielo aperto. L’accoppiata chirurgo-può infatti migliorare gli esiti in sala operatoria, riducendo i tempi di recupero e le complicanze.

Anteprima24.it - “Spotlight on robotic surgery”, chirurgia addominale: robot pronti al sorpasso sulla laparoscopia

