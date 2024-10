Si avvicina “io non rischio 2024” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre si svolgerà la Giornata nazionale di "INR – Io Non rischio", coincidente quest’anno con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri. La data costituisce il culmine della settimana della Protezione Civile che inizia oggi. La Misericordia di Arezzo sarà presente per tutto il giorno in Piazza Guido Monaco, Arezzo, per divulgare le buone pratiche di Protezione Civile. Il 13 ottobre quindi, in contemporanea con le altre città italiane per un totale di oltre 700 punti informativi – costituitisi grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di Protezione Civile – anche Arezzo partecipa alla campagna Io Non rischio. Lanazione.it - Si avvicina “io non rischio 2024” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre– Domenica 13 ottobre si svolgerà la Giornata nazionale di "INR – Io Non", coincidente quest’anno con la Giornata internazionale per la riduzione delda disastri. La data costituisce il culmine della settimana della Protezione Civile che inizia oggi. La Misericordia di Arezzo sarà presente per tutto il giorno in Piazza Guido Monaco, Arezzo, per divulgare le buone pratiche di Protezione Civile. Il 13 ottobre quindi, in contemporanea con le altre città italiane per un totale di oltre 700 punti informativi – costituitisi grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di Protezione Civile – anche Arezzo partecipa alla campagna Io Non

