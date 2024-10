“Sessanta minuti per fare 500 metri”. Bagno a Ripoli, mattina di delirio: traffico congestionato per ore (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 7 ottobre 2024 - I cittadini di Bagno a Ripoli, e chiunque stamani sia dovuto passare per le strade del territorio inclusi i pendolari del Chianti, sono infuriati: decine e decine di minuti persi in coda per poter anche solo attraversare una frazione. Il traffico ovunque era congestionato fin dalle prime ore del mattino: c'è chi ha impiegato un'ora per percorrere 500 metri. Difficile pensare sia stato causato dalla chiusura dell’A1 nel tratto Firenze sud – Incisa, con uscita obbligatoria per chi proveniva da Bologna: il tratto autostradale è stato riaperto alle 6 (richiuderà anche la notte fra il 12 e il 13). Forse una serie di concause ha creato il caos ovunque, con ripercussioni su tutti i lati del territorio ripolese e anche sul fronte fiorentino sia sul viadotto Marco Polo e Ponte a Ema che sulle Cinque vie e via del Paradiso. Lanazione.it - “Sessanta minuti per fare 500 metri”. Bagno a Ripoli, mattina di delirio: traffico congestionato per ore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Firenze), 7 ottobre 2024 - I cittadini di, e chiunque stamani sia dovuto passare per le strade del territorio inclusi i pendolari del Chianti, sono infuriati: decine e decine dipersi in coda per poter anche solo attraversare una frazione. Ilovunque erafin dalle prime ore del mattino: c'è chi ha impiegato un'ora per percorrere 500. Difficile pensare sia stato causato dalla chiusura dell’A1 nel tratto Firenze sud – Incisa, con uscita obbligatoria per chi proveniva da Bologna: il tratto autostradale è stato riaperto alle 6 (richiuderà anche la notte fra il 12 e il 13). Forse una serie di concause ha creato il caos ovunque, con ripercussioni su tutti i lati del territorio ripolese e anche sul fronte fiorentino sia sul viadotto Marco Polo e Ponte a Ema che sulle Cinque vie e via del Paradiso.

