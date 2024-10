Scontri a corteo pro Pal a Roma, domiciliari al 24enne arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Va ai domiciliari Tiziano Lovisolo, il 24enne originario delle Marche arrestato sabato nel corso degli Scontri avvenuti alla manifestazione in favore della Palestina a Roma. Lo ha deciso il giudice per le direttissime che ha convalidato l'arresto a carico del giovane, accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui la Procura aveva sollecitato il carcere. Secondo quanto si apprende Lovisolo, difeso dall'avvocato Caterina Calia, si era recato alla manifestazione assieme ad un amica. Il ventenne, che studia scienze politiche a Perugia, è stato bloccato durante i tafferugli avvenuti nella zona della Piramide Cestia. A lui vengono contestate lesioni che superano i trenta giorni di prognosi per avere sferrato calci e pugni durante i tafferugli in cui un agente ha riportato la frattura del bacino. Quotidiano.net - Scontri a corteo pro Pal a Roma, domiciliari al 24enne arrestato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Va aiTiziano Lovisolo, iloriginario delle Marchesabato nel corso degliavvenuti alla manifestazione in favore della Palestina a. Lo ha deciso il giudice per le direttissime che ha convalidato l'arresto a carico del giovane, accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui la Procura aveva sollecitato il carcere. Secondo quanto si apprende Lovisolo, difeso dall'avvocato Caterina Calia, si era recato alla manifestazione assieme ad un amica. Il ventenne, che studia scienze politiche a Perugia, è stato bloccato durante i tafferugli avvenuti nella zona della Piramide Cestia. A lui vengono contestate lesioni che superano i trenta giorni di prognosi per avere sferrato calci e pugni durante i tafferugli in cui un agente ha riportato la frattura del bacino.

Capezzone : gli scontri di Roma e il silenzio degli indecenti - Ps: come detto, alla fine la sventurata Elly parlò, in tv a tarda sera. Poi, nella tarda serata di ieri, in tv, Elly Schlein (come vedremo alla fine) ha mormorato qualcosa di lunare, anche alla luce (scorrendo le agenzie di stampa) dei temi che- per tutto il weekend- hanno attratto l'attenzione ... (Liberoquotidiano.it)

Scontri di Roma - l'ipotesi per i violenti è di associazione per delinquere - Per i facinorosi che hanno assaltato le forze dell'ordine durante la manifestazione di Roma, l'ipotesi di reato che potrebbe essere formulata è di associazione per delinquere. Lunedì il primo processo per direttissima. (Ilgiornale.it)

Scontri a Roma al sit-in per la Palestina : un arresto e tre denunce. 34 gli agenti feriti - √ą il bilancio dei fermi. . . Resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale i capi di accusa. . Quattro persone fermate di cui uno arrestato e gli altri tre denunciati per aver partecipato agli scontri avvenuti sabato al corteo¬†non autorizzato (poi divenuto sit-in statico) per la Palestina ... (Romatoday.it)