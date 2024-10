Scherma: La Nazionale di fioretto in ritiro in Valle d'Aosta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Comincia il nuovo quadriennio olimpico per i ragazzi del ct Cerioni. ROMA - Comincerà da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso gi Ilgiornaleditalia.it - Scherma: La Nazionale di fioretto in ritiro in Valle d'Aosta Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Comincia il nuovo quadriennio olimpico per i ragazzi del ct Cerioni. ROMA - Comincerà da Ayas il nuovo quadriennio olimpico delazzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italianae la Regione Autonomad', dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso gi

Scherma : La Nazionale di fioretto in ritiro in Valle d'Aosta - Comincia il nuovo quadriennio olimpico per i ragazzi del ct Cerioni. ROMA - Comincerà da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso ... (Ilgiornaleditalia.it)

Scherma / Coni 2024 al femminile - fioretto d’oro (Jesi) e spada di bronzo (Fabriano) - All’edizione siciliana sono presenti 4500 tra atleti e tecnici in rappresentanza dei 21 Comitati Regionali del CONI, con 39 Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate coinvolte. Nella gara del fioretto femminile primo posto per Maria Vittoria Trombetti (club scherma Jesi) ... (Vallesina.tv)

Scherma - un argento ed un bronzo per l’Italia nel fioretto individuale alle Paralimpiadi - Nella Categoria B maschile l’oro va al britannico Dimitri Coutya, il quale batte nell’ultimo atto il cinese Feng Yanke con lo score di 15-7, mentre l’assalto per il bronzo premia l’altro cinese Hu Daoliang, che supera l’ucraino Dmytro Serozhenko con un perentorio 15-5. Nella Categoria A maschile ... (Oasport.it)