Sapete qual è il vero nome di Giglio del Grande Fratello e se ha una fidanzata? Conosciamolo insieme

Giglio, inquilino del Grande Fratello 2024, è un ragazzo empatico e genuino, vero NIP del reality show di Canale 5. Conosciamolo meglio! Leggi anche: Clayton Norcross, chi è l'attore del Grande Fratello? Ha moglie e figli? Dove vive oggi? Cascata di capelli biondi, lunghi e ricci, Giglio è un attraente ragazzo dal fisico mozzafiato. Per il momento ancora lontano mondo dello spettacolo e della televisione, il ragazzo ha una passione sfrenata per le motociclette da corsa, al punto da essere arrivato trionfalmente davanti alla porta del Grande Fratello in sella alla sua Harley Davidson che, scherzosamente, chiama Olivia. Curiosi di conoscere qualcosa in più dell'inquilino della casa più spiata d'Italia? Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Giglio, sia della sua vita privata sia di quella pubblica.

