Bollicinevip.com - Sanremo 2025: Carlo Conti sogna i Pink Floyd sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024)sulUn grande ritorno peral Festival di, pronto a riprendere il timone del Festival di, sta puntando in alto per rendere la prossima edizione un evento memorabile. Dopo gli anni di successo firmati da Amadeus,si trova di fronte a una sfida non indifferente: organizzare un’edizione che lasci il segno nella storia della musica e dello spettacolo. E quale miglior modo di farlo se non tentando una delle reunion musicali piùte di sempre, quella dei leggendariin trattativa per la reunion deiNonostante possa sembrare un’idea irrealizzabile per molti,sta lavorando con la sua consueta determinazione.