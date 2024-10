Lanazione.it - Sanità, Meoni: «Cambierà il direttore generale ma non cambiano le nostre priorità»

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – A seguito della notizia del prossimo cambio alla direzionedella Asl Toscana sud est, il presidente della Conferenza dei sindaci e primo cittadino di Cortona, Luciano, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «In primo luogo auguro aluscente Antonio D’Urso i migliori successi professionali, gli do atto di essersi impegnato a fondo nella sua attività, ma ribadisco la mia sostanziale diversità di vedute dal modello che egli ha rappresentato. Questo modello fatto di manager finisce per somigliare troppo allaprivata. Se lapubblica non trova una sua nuova identità è destinata a soccombere. Se non ridiamo valore al senso di appartenenza, alla garanzia delle cure, al presidio del territorio, lapubblica verrà spolpata dall’interno.