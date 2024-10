Salerno, saluto tra lacrime e appello al perdono per Carmine De Luca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo nel cuore una parola roboante vendetta vendetta, però la vendetta genera violenza ma la vera vendetta è amare di più ed essere più generosi”: con queste parole il sacerdote, Don Nello Senatore, che ha officiato la messa per l’ultimo saluto a Carmine De Luca ha invitato parenti ed amici del 48enne ucciso una settimana fa, prima dell’alba, al Mercato Ittico di Salerno, insieme al collega di Eurofish Rosario Montone, 58 anni, a perdonare. Oggi i funerali nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore con tantissime vittime persone, i dipendenti dell’azienda colpiti dal duplice omicidio ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Quella mano che ha premuto quel grilletto oggi vive la follia più amara” ha detto Don Nello, riferendosi a Franco Iacovazzo, il 72enne che ha confessato il duplice omicidio. Anteprima24.it - Salerno, saluto tra lacrime e appello al perdono per Carmine De Luca Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo nel cuore una parola roboante vendetta vendetta, però la vendetta genera violenza ma la vera vendetta è amare di più ed essere più generosi”: con queste parole il sacerdote, Don Nello Senatore, che ha officiato la messa per l’ultimoDeha invitato parenti ed amici del 48enne ucciso una settimana fa, prima dell’alba, al Mercato Ittico di, insieme al collega di Eurofish Rosario Montone, 58 anni, a perdonare. Oggi i funerali nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore con tantissime vittime persone, i dipendenti dell’azienda colpiti dal duplice omicidio ed il sindaco diVincenzo Napoli. “Quella mano che ha premuto quel grilletto oggi vive la follia più amara” ha detto Don Nello, riferendosi a Franco Iacovazzo, il 72enne che ha confessato il duplice omicidio.

