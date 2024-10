Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico scomparso (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato Ritrovato a Vicenza, Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando all’ospedale San Raffaele, scomparso dallo scorso 3 ottobre. La sua sparizione era stata denunciata dai familiari e l’appello per ritrovarlo era stato condiviso anche da Penelope Lombardia, che oggi conferma che il 39enne, bresciano di origine, ma residente a Milano, è stato Ritrovato. Di Piccinali non si avevano più notizie dopo che non si era presentato al lavoro. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato, 39 anni,specializzando all’ospedale San Raffaele,dallo scorso 3 ottobre. La sua sparizione era stata denunciata dai familiari e l’appello per ritrovarlo era stato condiviso anche da Penelope Lombardia, che oggi conferma che il 39enne, bresciano di origine, ma residente a Milano, è stato. Dinon si avevano più notizie dopo che non si era presentato al lavoro.

Lapresse.it - Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico scomparso

Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico del San Raffaele scomparso da giovedì - È stato Ritrovato a Vicenza, Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando dell’ospedale San Raffaele di Milano: di lui si erano perse le tracce da giovedì sera, con la famiglia che aveva dato l’allarme nel weekend, in seguito al suo mancato rientro a casa come da programma. Lunedì mattina il ... (Leggi la notizia)

Ritrovato Davide Piccinali, il medico del San Raffaele scomparso nel nulla - Davide Piccinali è stato Ritrovato. È stato il fratello Dario, lunedì mattina, ad aver annunciato il ritrovamento. . . Il medico del San Raffaele, sparito nel nulla da giovedì scorso, sarebbe stato rintracciato in un albergo a Vicenza. Sembra quindi confermata l’ipotesi dell’allontanamento ... (Leggi la notizia)

Ritrovato Davide Piccinali, il medico scomparso: come sta - Da venerdì mattina non si avevano avuto più notizie di Davide Piccinali, specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano. “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. È stato infatti Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando del San Raffaele di ... (Leggi la notizia)