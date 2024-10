Riscaldamento quando posso accendere il termosifone? Date e limiti orari per ogni città

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024)si puòil? L’Italia nelle ultime settimane è stata colpita da un brusco abbassamento delle temperature. E il freddo ha portato con sé anche la più classica delle domande di inizio autunno. Il calendario al momento in vigore, però, non fornisce una risposta univoca. L’Italia è divisa in sei differenti zone climatiche: in ciascuna di queste la normativa vigente regola la data di accensione dei termosifoni. Alla legge, ovviamente, si sovrappongono anche le singole ordinanze dei sindaci, cheno anticipare o posticipare l’attivazione delsecondo necessità. Così come, in caso di sistemi centralizzati, le decisioni delle assemblee condominiali. La divisone in sei zone climatiche La divisione in sei aree climatiche del territorio nazionale è stata stabilita dal DPR n. 74 del 2013.