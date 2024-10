Rifiuti, nuovo piano di gestione della Regione: due termovalorizzatori a Catania e Palermo (Di lunedì 7 ottobre 2024) In merito alle recenti polemiche sull'aggiornamento del piano di gestione dei Rifiuti urbani, Palazzo d'Orléans sottolinea che il documento è conforme alle direttive Ue e alle leggi nazionali, con l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica e promuovere il riciclaggio e il recupero Cataniatoday.it - Rifiuti, nuovo piano di gestione della Regione: due termovalorizzatori a Catania e Palermo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In merito alle recenti polemiche sull'aggiornamento deldideiurbani, Palazzo d'Orléans sottolinea che il documento è conforme alle direttive Ue e alle leggi nazionali, con l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica e promuovere il riciclaggio e il recupero

