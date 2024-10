Pontida e la manovra La linea di Salvini | | Chi farà i sacrifici? Ora tocca alle banche

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per laè giusto che "facciachi ne ha le possibilità". Ma se qualcuno deve pagare qualcosa in più, "allora siano i banchieri e non gli operai". Nel botta e risposta virtuale andato in scena atra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e quello delle Infrastrutture e leader del suo partito Matteosi gioca tutto lo scontro tra chi vorrebbe abbassare le tasse e chi è a caccia di risorse per far quadrare il bilancio in vista della terzadel governo di Giorgia Meloni. DAL PALCO DIComincia il responsabile di via XX Settembre dal palco di, tornando sulla polemica scoppiata dopo l’intervista a Bloomberg: "Voglio aumentare le tasse? Ho detto che a mio giudizio ili devono fare tutti, in base all’articolo 53 della Costituzione, che deve dare chi ha più capacità contributiva", precisa. (Quotidiano.net)