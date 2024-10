Ilfattoquotidiano.it - Piano strutturale di bilancio, Bankitalia e Upb: “Pil più basso rispetto alle stime del governo”. Corte dei Conti: “Serviranno scelte difficili”. Gli enti locali: “No a tagli”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gliammoniscono che l’ulteriore stretta ai loro danni di cui si discute in queste ore sarebbe insostenibile.avverte che il miglioramento dei2024 su cui ilintende appoggiarsi per finanziare parte della manovra potrebbe non esseree, come l’Ufficio parlamentare di, ufficializza che il tasso di crescita del pil sperato dalè ormai un miraggio. Ladeiprefigura “” e l’Istat nota che l’economia al momento è in uno “stato stazionario”. La seconda tornata di audizioni suldidavantiCommissionidi Camera e Senato – dopo quelle di sindacati e Confindustria giovedì scorso – conferma quello che il ministro Giancarlo Giorgetti ha anticipato pochi giorni fa: sono in vista “sacrifici” per tutti.