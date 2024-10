Terzotemponapoli.com - Pavanello: “Una cosa del genere l’ho vista in pochi posti nel mondo”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Matteo, tifoso del Como, è intervenuto a CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano”. Di seguito le sue parole.: “Purtroppo avevamo solo 24 ore per visitare la città” Così il tifoso del Como: “Tifo Como da sempre. Sono stato a Napoli insieme a degli amici con cui seguo le partite della squadra da anni, per assistere al match di venerdì sera con la squadra partenopea. Al di là del risultato della partita, abbiamo ricevuto da parte della città e della popolazione napoletana un’accoglienza e un calore incredibile. Purtroppo avevamo solo 24 ore per visitare la città, quindi non avevamo moltissimo tempo. Tutti si sono messi a disposizione con gentilezza e disponibilità per aiutarci. Non avevo pregiudizi verso la città di Napoli, sono sincero.