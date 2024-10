Open VAR: "Kyriakopoulos-Baldanzi in Monza-Roma? Scontro fortuito, deve esserci imprudenza per l'intervento" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel pari tra Monza e Roma ha fatto discutere - e arrabbiare molto i giallorossi - il contatto tra Kyriakopoulos e Baldanzi nel finale di gara, (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel pari traha fatto discutere - e arrabbiare molto i giallorossi - il contatto tra Kyriakopoulos enel finale di gara, (Calciomercato.com)

MOVIOLA – Monza-Roma, step on foot su Baldanzi: era rigore. Ghisolfi furioso: “Inaccettabile” - . Esigo rispetto per tutti, per i calciatori e il loro sforzo, per il mister e per i tifosi. Decisione sbagliata. L’arbitro era a una certa distanza ma mi chiedo perché il Var non sia intervenuto. C’è grande frustrazione per quanto successo. The post MOVIOLA – Monza-Roma, step on foot su ... (Sportface.it)

Monza-Roma termina 1-1: Dany Mota risponde a Dovbyk, proteste per un rigore su Baldanzi - La Roma non va oltre l'1-1 contro il Monza. All'U-Power Stadium la squadra di Juric frena e non riesce a conquistare i 3 punti, mettendo in evidenza diverse lacune sia difensive che... (Ilmessaggero.it)

Monza-Roma LIVE 1-1: Dany Mota risponde Dovbyk! Kone sfiora il vantaggio, dentro Baldanzi e Shomurodov - IL TABELLINO Monza-Roma 1-1 MARCATORI: 61` Dovbyk (R), 70` Dany Mota (M) FORMAZIONI: MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pedro P... (Calciomercato.com)

Fallo su baldanzi, cos’hanno detto al VAR: la CAN insiste, tifosi furiosi - Fallo su baldanzi in monza-Roma, a Open Var gli arbitri non fanno un passo indietro: è stato giusto secondo la CAN non concedere il rigore. Una partita che poteva segnare il destino dei due tecnici.(asromalive.it)

Open VAR: "Kyriakopoulos-baldanzi in monza-Roma? Scontro fortuito, deve esserci imprudenza per l'intervento" - Nel pari tra monza e Roma ha fatto discutere - e arrabbiare molto i giallorossi - il contatto tra Kyriakopoulos e baldanzi nel finale di gara, sul risultato di.(calciomercato.com)

Mota risponde a Dovbyk, finisce 1-1 tra monza e Roma: gol e highlights del match - Succede tutto nella ripresa tra monza e Roma. Finisce 1-1 la sfida all’U-Power Stadium, con Dovbyk che al 61’ porta in vantaggio la formazione.(tuttomercatoweb.com)