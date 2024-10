Notte di tensioni in Val di Susa, per ore bombe carta e lacrimogeni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Val di Susa, Torino – Nella Notte, si sono verificate nuove tensioni tra le forze dell’ordine e gli attivisti del movimento No Tav in seguito allo sgombero del presidio di San Giuliano, allestito sui terreni destinati all’esproprio per la costruzione della stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione. L’operazione di sgombero è iniziata intorno alle 2 e si è conclusa alle 5.30 del mattino. Al loro arrivo, le forze dell’ordine si sono trovate di fronte a barricate erette dagli attivisti più radicali del movimento, che avevano bloccato i tre accessi principali all’area. Le barricate sono state incendiate dai manifestanti, circa 150 antagonisti, che hanno lanciato bombe carta, sassi e razzi contro la polizia. In risposta, le forze dell’ordine hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Val di, Torino – Nella, si sono verificate nuovetra le forze dell’ordine e gli attivisti del movimento No Tav in seguito allo sgombero del presidio di San Giuliano, allestito sui terreni destinati all’esproprio per la costruzione della stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione. L’operazione di sgombero è iniziata intorno alle 2 e si è conclusa alle 5.30 del mattino. Al loro arrivo, le forze dell’ordine si sono trovate di fronte a barricate erette dagli attivisti più radicali del movimento, che avevano bloccato i tre accessi principali all’area. Le barricate sono state incendiate dai manifestanti, circa 150 antagonisti, che hanno lanciato, sassi e razzi contro la polizia. In risposta, le forze dell’ordine hanno utilizzato gasper disperdere i manifestanti. (Thesocialpost.it)

