Non soffre più Lutto per Madonna un dolore troppo grande | Insieme per 60 anni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Nonpiù”.terribile per, è lei stessa ad annunciare quello che le è capitato. E i fan si stringono tutti attorno all’artista italoamericana. “Era l’essere umano più vicino a me da così tanto tempo, scrive in un lungo post su Instagram. “È difficile spiegare il nostro legame. Ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la società ci avrebbe dato filo da torcere per non aver seguito lo status quo”. >> “Abbiamo perso una leggenda”. Musica e spettacolo in: sconfitto da un cancro a 48E ancora: “Ci siamo presi per mano e abbiamo danzato attraverso la follia della nostra infanzia. In effetti la danza era una specie di supercolla che ci teneva uniti. Lo ammiravo. Aveva un gusto impeccabile. E una lingua tagliente, che a volte usava contro di me, ma io lo perdonavo sempre. Abbiamo ritrovato la strada l’uno per l’altro.