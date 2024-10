Meteo, in arrivo tre perturbazioni fino al weekend. Al Sud vento di scirocco e in Sicilia temperature fino a 34 gradi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nei prossimi giorni è atteso ancora maltempo con l’arrivo di tre perturbazioni . Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, le perturbazioni in arrivo saranno figlie di un ex uragano che sta raggiungendo le Isole Britanniche e le spire instabili e perturbate raggiungeranno anche il bacino del Mediterraneo, compresa l’Italia. Tutti i fronti perturbati saranno alimentati Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nei prossimi giorni è atteso ancora maltempo con l’di tre. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, leinsaranno figlie di un ex uragano che sta raggiungendo le Isole Britanniche e le spire instabili e perturbate raggiungeranno anche il bacino del Mediterraneo, compresa l’Italia. Tutti i fronti perturbati saranno alimentati

Feedpress.me - Meteo, in arrivo tre perturbazioni fino al weekend. Al Sud vento di scirocco e in Sicilia temperature fino a 34 gradi

Maltempo sull’Italia, in arrivo due perturbazioni: previsioni meteo prossimi giorni - La prima perturbazione in queste ore sta già interessando il Nord con le prime piogge sui settori occidentali. Non c’è pace dunque per molte regioni sul fronte Maltempo e piogge. In arrivo due perturbazioni sull'Italia. Da Milano a Roma, cosa succede: Capitale a rischio allagamenti domani. Ma sarà ... (Leggi la notizia)

Maltempo, in arrivo due forti perturbazioni che interesseranno anche le nostre zone - com Edoardo Ferrara che spiega - “una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del Maltempo nel corso di martedì. . . Coinvolto. . “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di Maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il meteorologo di ... (Leggi la notizia)

Meteo | Forti perturbazioni in arrivo: rischio nubifragi e allagamenti - “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “Una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì... (Leggi la notizia)