Media Libano, altri 4 raid israeliani su periferia sud di Beirut (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'agenzia ufficiale libanese Ani riporta che Israele ha lanciato ieri sera quattro raid aerei contro la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah bombardata da diversi giorni, dove l'Idf aveva già preso di mira i depositi di armi del movimento. "Aerei da guerra nemici hanno effettuato due attacchi sulla periferia sud, il primo contro il distretto di Sainte-Thérèse e il secondo contro il distretto di Bourj al-Barajneh", ha affermato l'agenzia, aggiungendo successivamente che erano stati lanciati altri due attacchi, di cui uno - che ha definito "violento" - contro la città di Hadeth.

