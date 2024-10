Ilfattoquotidiano.it - Masters 1000 Shanghai, Berrettini perde in tre set contro Rune. Fuori anche Musetti contro Goffin

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo Lorenzo, cadeMatteo. Altri due azzurri salutano ildiin corso sul cemento cinese. Se il 22enne carrarino ha però offerto una brutta prestazioneil belga David, il 28enne romano ha invece lottato alla pariil talentino danese Holger, oggi numero 14 al mondo.ha vinto bene il primo set e poi ha giocato alla pari connel secondo. La leggera flessione nel terzo è stata fatale. Peccato, perché una vittoriaun avversario di questo calibro avrebbe rappresentato un altro passo in avanti per. Il risultato finale dice 4-6, 6-4, 6-3 in due ore gioco, che lasciano appunto un po’ di amaro in bocca all’azzurro. Fino al 4 pari del secondo set,sembrava pronto a raccogliere una vittoria che poteva rappresentare la svolta di questo finale di stagione.