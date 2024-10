Marciapiedi in sicurezza e più parcheggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lavori in corso nel centro storico. Restyling per le piazze Corti e Cuzzi e via Dante. Sono previsti più parcheggi e Marciapiedi. Il progetto è ambizioso ed è già nella fase di cantiere il rifacimento dei parcheggi nell’ambito del progetto sostenuto con fondi del Pnrr per far rinascere il cuore di Besana. L’obiettivo principale è di puntare a migliorare la viabilità e la fruibilità degli spazi pubblici delle aree interessate, per portare benefici ai residenti e anche a chi quotidianamente transita su queste piazze e vie. In via Dante sono in corsi i lavori di restyling dei Marciapiedi. Questo intervento, insieme ai lavori di piazza Corti, vanno ad abbracciare l’ambizioso progetto legato alla greenway cittadina, che ha come obiettivo, quello di andare a rinnovare e valorizzare il centro. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lavori in corso nel centro storico. Restyling per le piazze Corti e Cuzzi e via Dante. Sono previsti più. Il progetto è ambizioso ed è già nella fase di cantiere il rifacimento deinell’ambito del progetto sostenuto con fondi del Pnrr per far rinascere il cuore di Besana. L’obiettivo principale è di puntare a migliorare la viabilità e la fruibilità degli spazi pubblici delle aree interessate, per portare benefici ai residenti e anche a chi quotidianamente transita su queste piazze e vie. In via Dante sono in corsi i lavori di restyling dei. Questo intervento, insieme ai lavori di piazza Corti, vanno ad abbracciare l’ambizioso progetto legato alla greenway cittadina, che ha come obiettivo, quello di andare a rinnovare e valorizzare il centro. (Ilgiorno.it)

