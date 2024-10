Manovra 2025, pensioni a rischio con gli sgravi sul lavoro promessi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il governo di Giorgia Meloni lavora alla Manovra 2025, tra interventi doverosi e promesse, deve scontrarsi con i dati che rendono molto stretto lo spazio di movimento. Come sottolineato da Bankitalia nel corso dell’audizione del 7 ottobre davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, l’intenzione espressa del Piano strutturale di bilancio di rendere strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro potrebbe mettere a serio rischio l’equilibrio del sistema delle pensioni. A questo si aggiunge la revisione al ribasso del Pil nel 2024 che, sempre secondo Banca d’Italia, si attesterà allo 0,8%. Quifinanza.it - Manovra 2025, pensioni a rischio con gli sgravi sul lavoro promessi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il governo di Giorgia Meloni lavora alla, tra interventi doverosi e promesse, deve scontrarsi con i dati che rendono molto stretto lo spazio di movimento. Come sottolineato da Bankitalia nel corso dell’audizione del 7 ottobre davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, l’intenzione espressa del Piano strutturale di bilancio di rendere strutturali glicontributivi sulpotrebbe mettere a seriol’equilibrio del sistema delle. A questo si aggiunge la revisione al ribasso del Pil nel 2024 che, sempre secondo Banca d’Italia, si attesterà allo 0,8%.

