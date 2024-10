Madonna è morto il fratello Christopher | Abbiamo danzato assieme nella follia

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo lutto per. Pochi giorni dopo aver perso la matrigna Joan, la seconda moglie di suo padre deceduta a 81 anni il 27 settembre, la popstar americana ha perso un altro membro della famiglia. Èinfatti a soli 63 anni il, attore e ballerino nonché costumista e coreografo per la sorella durante gli Anni 90. Era malato di cancro ed è mancato il 4 ottobresua casa del Michigan circondato dai suoi cari, tra cui il marito Ray Thacker sposato nel 2016. «È difficile spigare il nostro rapporto», ha postatosu Instagram, in riferimento verosimilmente ai loro diversi litigi. «Ci siamo presi la mano eballatodella nostra infanzia.raggiunto insieme le vette più alte e ci siamo dimenati nei peggiori bassifondi ma, in qualche modo, ci siamo sempre ritrovati».