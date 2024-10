L'Imperial Royal Circus fa tappa a Foggia (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Foggia, in viale degli Aviatori, arriva l’Imperial Royal Circus, tra gli spettacoli circensi più importanti e grandi d’Europa.Il colosso italiano con 100 esemplari arriva nella cittadina dall’11 al 20 ottobre, con un nuovissimo spettacolo edizione 202Ci saranno trapezisti, giocolieri Foggiatoday.it - L'Imperial Royal Circus fa tappa a Foggia Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A, in viale degli Aviatori, arriva l’, tra gli spettacoli circensi più importanti e grandi d’Europa.Il colosso italiano con 100 esemplari arriva nella cittadina dall’11 al 20 ottobre, con un nuovissimo spettacolo edizione 202Ci saranno trapezisti, giocolieri

Foggia : arriva l’Imperial Royal Circus - tra i più importanti e grandi d’Europa - Attrazioni mai viste in Italia: trapezisti, giocolieri, acrobati, attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta 100 esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo e i motociclisti spericolati e la ruota della morte ... (Laprimapagina.it)

Benevento : arriva l’Imperial Royal Circus - tra i più importanti e grandi d’Europa - . Tradizione circense, novità, alta tecnologia, scenografie e luci di ultima generazione, un’ immensa carovana con 100 esemplari, da ammirare, tra cui, l’elegante giraffa, l’ippopotamo, leoni, tigri, bisonti, alta cavalleria. Dall’America Transformers bumblebee, la donna laser da Las Vegas; in ... (Laprimapagina.it)

A Maddaloni arriva l’Imperial Royal Circus : è tra i più importanti e grandi d’Europa - Uno spettacolo pluripremiato e visto da oltre 2 milioni di persone in diverse nazioni. it. 30 e ore 21. 30 e 21. 00; 18 settembre, riposo; dal 19 al 21 settembre, ore 17. In programma i seguenti spettacoli: 13 e 14 settembre, ore 17. 30 e 21. 30; 16 e 17 settembre, ore 17. Tempo di lettura: 2 ... (Anteprima24.it)