Le sagre di ottobre da non perdere a Firenze (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDi seguito una selezione delle sagre in programma nel mese di ottobre a Firenze e provincia.Festa del tortello, porcini e marroni del MugelloCon l’inizio dell’autunno, nel Mugello al Lago Viola potrete gustare varie specialità Firenzetoday.it - Le sagre di ottobre da non perdere a Firenze Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayDi seguito una selezione dellein programma nel mese die provincia.Festa del tortello, porcini e marroni del MugelloCon l’inizio dell’autunno, nel Mugello al Lago Viola potrete gustare varie specialitÃ

L'Antiquaria - My Stufato - mostre e sagre : gli eventi del 5 ottobre - Gli eventi di oggi Arezzo - Fiera. . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. . Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie. . Ecco gli eventi di oggi, sabato 5 ... (Arezzonotizie.it)

Sagre d’autunno nel weekend del 5 e 6 ottobre : gli eventi in Italia regione per regione - Sono tante le sagre che si tengono nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024: dalla Lombardia al Lazio, passando per il Piemonte, ecco le iniziative regione per regione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Cosa fare nel weekend dal 4 al 6 ottobre in Irpinia : sagre - feste e concerti - . . Vendemmia Fest 2024 Castelfranci si prepara a celebrare la nona edizione del "Vendemmia Fest", l'evento autunnale dedicato alla vendemmia e alle eccellenze enogastronomiche locali. La manifestazione, che si svolgerà il 5 e 6 ottobre 2024, offrirà due giorni di tradizioni, musica e ... (Avellinotoday.it)