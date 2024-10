Inter-news.it - L’attacco è il bello dell’Inter. Un po’ meno la difesa – SM

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Inter di Simone Inzaghi si ritrova tra due fuochi. Due reparti importanti, spiega Sportmediaset: uno funziona, in crescita. L’altro invece fatica a carburare. CONVINCERE – Con la vittoria contro il Torino, l’Inter ha dato una grande scossa alla propria classifica. I tre punti presi contro i granata è la grande occasione di lasciare distanza su Milan e Juventus che hanno perso e pareggiato. Inzaghi sa bene che ogni singolo punto guadagnato sarà fieno in cascina per continuare a tallonare il Napoli di Antonio Conte e di un super Lukaku. Come sottolineato da Sportmediaset, l’Inter vince ma ha bisogno di convincere. La prestazione contro il Torino, nonostante la vittoria, non ha convinto del tutto. Ci sono reparti che vanno e reparti che invece non funzionano.