La mamma di Perla Vatiero ripensa a lei e alla rottura con Mirko Brunetti: il messaggio condiviso sui social (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rosa Tedesco, mamma di Perla Vatiero, ha condiviso nelle sue Instagram Stories un messaggio che ha generato grande attenzione tra i fan. La riflessione, pubblicata da una fanpage dedicata a sua figlia, parla dell’amore tra Perla e Mirko Brunetti, affrontando anche la loro rottura. Il messaggio evidenzia la difficoltà della coppia nel trovare un equilibrio tra i sentimenti e le pressioni esterne, sottolineando come i social media abbiano aggravato le incomprensioni. Questo post ha sollevato domande e preoccupazioni tra i fan, che ora si interrogano su un possibile ritorno di fiamma o sulla definitiva fine della storia tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Anticipazionitv.it - La mamma di Perla Vatiero ripensa a lei e alla rottura con Mirko Brunetti: il messaggio condiviso sui social Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rosa Tedesco,di, hanelle sue Instagram Stories unche ha generato grande attenzione tra i fan. La riflessione, pubblicata da una fanpage dedicata a sua figlia, parla dell’amore tra, affrontando anche la loro. Ilevidenzia la difficoltà della coppia nel trovare un equilibrio tra i sentimenti e le pressioni esterne, sottolineando come imedia abbiano aggravato le incomprensioni. Questo post ha sollevato domande e preoccupazioni tra i fan, che ora si interrogano su un possibile ritorno di fiamma o sulla definitiva fine della storia tra i due ex protagonisti di Temptation Island.

Mirko e Perla lasciati : donna si finge mamma di lui e chiama cartomante - La cartomante ha esordito innanzitutto chiedendo conferma alla donna di quale fosse la sua identitĂ , e lei ha ribadito di essere la madre di Brunetti. I Perletti continuano a sperare che, tra non molto, i due possano fare nuovamente la pace e tornare insieme facendo sognare tutti i loro sostenitori. (Tvpertutti.it)

Si finge la mamma di Mirko Brunetti e consulta una cartomante per chiedergli come prosegue con Perla Vatiero – VIDEO - . Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati ed i fan si sono rattristati fortemente anche per la reazione dell’ex vincitrice del Grande Fratello che, secondo alcuni, invece di chiudersi a casa, ha deciso di partire in vacanza con amici e parenti (scatenando assurde polemiche). finge la ... (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - una fan dei Perletti si spaccia per la mamma di Mirko e chiede a una cartomante se ha tradito Perla - Questo però ancora non è avvenuto e dunque i fan stanno cercando in tutti i modi di poter “prevedere” ciò che accadrà . Ad aggiungersi anche l’indiscrezione, di qualche giorno fa, lanciata da Deianira Marzano che ha invece riacceso nei fan una piccola speranza: Perla e Mirko si stanno risentendo, ... (Isaechia.it)

Sammy era tra le braccia della mamma: queste le sue ultime parole (1 / 2) - Vediamo che cosa è accaduto nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma purtroppo è successo tutto improvvisamente qualcosa di davvero molto particolare i dettagli sono assurdi. (donna.fidelityhouse.eu)

Damiano David, sono da Fabio Fazio mamma ce l'ho fatta! - Inizia da Che tempo che fa, la prima performance dal vivo mondiale per Silverlines il primo singolo da solista di Damiano David. (ANSA) ... (ansa.it)

Sconto di pena per l'assassino di Giogiò, la mamma: "Il dono del perdono ora non mi appartiene" - Il dolore di Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il giovane musicista freddato a colpi di pistola da un 16enne, durante una discussione per il parcheggio di uno scooter. E ... (rainews.it)