La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto

(Adnkronos) – La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece per i toscani che restano fermi all'ottavo posto insieme all'Atalanta con 10 punti. Tra le mura amiche dello stadio Olimpico i biancocelesti vanno sotto per il gol di Esposito al 9? ma la ribaltano con Zaccagni, a segno al 4? di recupero del primo tempo, e Pedro al 39? della ripresa. Al 5? del secondo tempo Castellanos si fa parare un rigore da Vasquez.

Calcio:lazio-Empoli 2-1, pari a Bologna - 17.00 Calcio:lazio-Empoli 2-1, pari a Bologna La lazio batte l'Empoli 2-1 e affianca Juve e Udinese a 13 punti.Bologna-Parma 0-0, felsinei a 8, ducali a quota 6. All'Olimpico, Provedel scivola ed Espo ...(servizitelevideo.rai.it)

