Jane Alexander svela cosa ne pensa di Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello e il suo giudizio sorprende!

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attrice ed ex gieffinaè una delle protagoniste di “Mamme nel mondo”, un cooking show condotto da Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida durante il quale racconterà una ricetta che la rappresenta. In un’intervista a Superguida TV,ha spiegatol’ha convinta a prendere parte a questo nuovo progetto, nonostante la televisione sia pregna di tante proposte simili: Innanzitutto amo cucinare, quindi perché no? E poi preferisco una tv affollata di programmi di cucina che una tv affollata di altri programmi che non sono interessanti. Forse perché a me la cucina interessa particolarmente. E a proposito del suo rapporto con i fornelli: Io ai fornelli me la cavo abbastanza bene, devo ammetterlo, o almeno ci provo. Anche se ho un compagno che cucina tanto, tanto, bene quindi divento pigra perché le cose importanti le faccio fare a lui. Però di solito cucino anche io. (Isaechia.it)