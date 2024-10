Il blitz dei droni e l'attacco hacker: l'assalto ucraino alla Russia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio russo a Feodosia, in Crimea, in seguito a un attacco di droni ucraini Ilgiornale.it - Il blitz dei droni e l'attacco hacker: l'assalto ucraino alla Russia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio russo a Feodosia, in Crimea, in seguito a undiucraini

Ucraina - attacco con droni in Crimea occupata : deposito di petrolio in fiamme - I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l'incendio. (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio a Feodosia, città della Crimea occupata dalla Russia, presumibilmente ... (Webmagazine24.it)

Ucraina - attacco con droni in Crimea occupata : deposito di petrolio in fiamme - I […]. Il canale Crimean Wind Telegram ha anche riferito che gli aeroporti di Belbek e Saky sono stati attaccati durante la notte Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio a Feodosia, città della Crimea occupata dalla Russia, presumibilmente in seguito a un ... (Sbircialanotizia.it)

Attacco di droni in Crimea : a fuoco il più grande deposito di petrolio della regione - Poco dopo dall’impianto, avvolto dalle fiamme, si è alzata una densa colonna di fumo. Nel mirino di attacchi di questa notte anche gli aeroporti di Belbek e Saky. Already damaged due to drone attacks earlier this year, this facility was recently upgraded with air defense units, Pansir and S300. ... (Quotidiano.net)