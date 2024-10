I tifosi contro Mbappé: «Il vero capitano, Griezmann, ormai è andato via» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Kylian Mbappé, d’accordo col ct della Francia Deschamps, non è stato convocato per i prossimi impegni nazionali; l’attaccante del Real Madrid, infatti, era reduce da un infortunio e avrebbe voluto recuperare al 100%. Ma il fatto che sia partito titolare nell’ultimo match di Liga contro il Villarreal e abbia giocato circa 70 minuti, ha generato rabbia nei tifosi francesi. I tifosi francesi contro Mbappé: «Il vero capitano (Griezmann) se n’è andato» Il gruppo più famoso di tifosi della Nazionale francese, gli “Irresistibles“, hanato la decisione del classe 98 di restare in Spagna nei giorni di ritiro dei Blues. Le testimonianze riportate da Rmc Sport: «Quello che emerge da questa settimana, per noi, è che il vero capitano se n’è andato, quello che era amato dai tifosi, ovvero Antoine Griezmann. Ilnapolista.it - I tifosi contro Mbappé: «Il vero capitano, Griezmann, ormai è andato via» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Kylian, d’accordo col ct della Francia Deschamps, non è stato convocato per i prossimi impegni nazionali; l’attaccante del Real Madrid, infatti, era reduce da un infortunio e avrebbe voluto recuperare al 100%. Ma il fatto che sia partito titolare nell’ultimo match di Ligail Villarreal e abbia giocato circa 70 minuti, ha generato rabbia neifrancesi. Ifrancesi: «Il) se n’è» Il gruppo più famoso didella Nazionale francese, gli “Irresistibles“, hanato la decisione del classe 98 di restare in Spagna nei giorni di ritiro dei Blues. Le testimonianze riportate da Rmc Sport: «Quello che emerge da questa settimana, per noi, è che ilse n’è, quello che era amato dai, ovAntoine

